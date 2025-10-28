Cinque milioni di euro per il miglioramento delle strade extraurbane agricole in Sicilia | i comuni beneficiari

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. È stato pubblicato dall’Esa (Ente di sviluppo agricolo) l’elenco dei progetti esecutivi presentati dalle amministrazioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cinque milioni euro miglioramentoAgricoltura, in arrivo 5 milioni dall’Esa per il ripristino delle strade extraurbane - Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. Lo riporta grandangoloagrigento.it

cinque milioni euro miglioramentoAgricoltura, l’Esa finanzia cinque milioni per il ripristino delle strade extraurbane. Sammartino: “Governo regionale attento al settore” - Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro ... ilsicilia.it scrive

cinque milioni euro miglioramentoLombardia, le 32 case che tornano a splendere: salvate con cinque milioni di euro - Lavori di riqualificazione Aler a Pavia (Via Alzaia 65) conclusi in anticipo: 5 milioni PNRR per efficientamento energetico, sismico e - comozero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinque Milioni Euro Miglioramento