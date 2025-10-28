Cinquanta anni con te | a Roma al teatro San Luca il Memorial in ricordo di Mario Zicchieri

Mezzo secolo, tanto è passato dall’omicidio di Mario Zicchieri, uno dei più giovani caduti di destra sotto il fuoco degli anni di piombo. Poco più che sedicenne Mario, detto “Cremino”, il 29 ottobre 1975, fu freddato da un fucile a canne mozze in un agguato brigatista davanti alla sede della sezione missina di via Erasmo Gattamelata, nel quartiere Prenestino di Roma. Mario morì dissanguato, con lui fu ferito gravemente anche un altro militante del Fronte della Gioventù, Marco Luchetti, 15 anni. Cinquant’anni fa l’omicidio di Mario Zicchieri, aveva 16 anni. Nei giorni precedenti estremisti di sinistra avevano sfondato la porta della sezione e, in attesa del fabbro per la riparazione, Mario e Marco controllano il passaggio mentre all’interno si tiene una riunione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Cinquanta anni con te”: a Roma al teatro San Luca il Memorial in ricordo di Mario Zicchieri

