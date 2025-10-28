Cinema e diritti delle donne | il Centro antiviolenza presenta Leggere Lolita a Teheran

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 ottobre alle ore 20,30 alla serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli in vicolo Serafini 12 il Centro Aniviolenza di Piacenza invita alla proiezione del film "Leggere Lolita a Teheran" diretto da Eran Riklis - dal bestseller autobiografico di Azar Nafisi.Ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

