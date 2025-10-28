Cinema Cittadella degli artisti a Molfetta con la proiezione ' Le città di pianura'
Un road movie ambientato nella sterminata pianura veneta chiude la programmazione di ottobre della rassegna Cine Cittadella alla Cittadella degli artisti. Dal 28 al 30 ottobre nel laboratorio urbano di Molfetta doppia proiezione, alle ore 18 e 20.45, per Le città di pianura, film diretto da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
