cimitero devastato i ladri abbandonano quintali di refurtiva

Vasi, immagini sacre, statuette di madonne e di santi. Tutti gli oggetti in rame presenti sulle tombe, strappati e rubati in un raid messo a segno nella notte tra domenica e lunedì al cimitero di Merate. Una refurtiva recuperata poco dopo, verso le 4 del mattino, quando una pattuglia della Polizia Stradale ha intercettato e inseguito in via Verdi un furgone intestato a un rumeno, abbandonato durante la fuga, con a bordo circa 15 quintali di materiali in rame, che corrisponderebbero agli oggetti sottratti nel cimitero. Ieri mattina, i primi visitatori si sono trovati davanti alla devastazione, concentrata nella parte vecchia del camposanto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

