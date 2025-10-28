ciclocross gara internazionale al mugello circuit

Firenze, 28 ottobre 2025 - Sabato primo novembre i migliori esponenti del ciclocross si sfideranno al Mugello Circuit di Scarperia dando vita alla quinta edizione del Trofeo Città di Firenze gara internazionale di ciclocross (abbinate a questa anche gare nazionali e regionali) organizzate dalla società Settimo Miglio di Settimello di Calenzano con il patrocinio della Regione Toscana, e dei comuni di Firenze e Scarperia San Piero a Sieve. Ricco il programma di gare predisposto assieme a varie iniziative in una area ampia (ingresso dal Palagio) che si presta in maniera efficace per parcheggio e allestimento delle varie attrezzature. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

