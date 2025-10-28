Ciclocross al via i preparativi per il Supercross Misano al parco di Santa Monica

Today.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è già messa in moto la macchina organizzativa dell’Eurobike Riccione per il Supercross Misano, il consueto appuntamento annuale dedicato al ciclocross in programma sabato 1 novembre. Una manifestazione di particolare rilievo per la città di Misano Adriatico che si prepara ad accogliere un gran. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ciclocross via preparativi supercrossCiclocross, a Prato la prima prova del Supercross Valbisenzio - Il gruppo sportivo Borgonuovo Milior Cycling Team ha organizzato presso l’impianto sportivo Mauro Ferrari in via San Martino per Galceti a Prato, la prima delle tre prove del ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ciclocross Via Preparativi Supercross