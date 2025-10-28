Ciccarese e Di Tella | gran finale al ’Masini’
Si chiude questa sera, alle 21, alla sala Sangiorgi della Fondazione Masini (corso Garibaldi 98), la stagione autunnale della 24ª edizione di Sadurano Serenade, la rassegna musicale promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart. A firmare la direzione artistica è l’artista forlivese Yuri Ciccarese, che sarà anche protagonista dell’ultimo concerto insieme al pianista Pierluigi Di Tella. Il programma, dal titolo ‘Un’aura amorosa’, propone un viaggio sonoro tra alcuni dei più raffinati autori del repertorio classico e romantico: Godard, Nielsen, Mozart, Bellini, Verdi, Wagner, Bach e Popp. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
