Cibo terra e futuro | le priorità degli agricoltori veneti presentate ai candidati presidente

Padovaoggi.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una platea gremita di oltre duemila agricoltori ha accolto ieri, 27 ottobre, al Gran Teatro Geox di Padova tre candidati alla presidenza del Veneto in un confronto serrato e concreto sui temi del settore primario. L’iniziativa è stata promossa da Coldiretti Veneto e ha visto la presentazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Per Barilla la Terra è la nostra casa. E il futuro del cibo parte da qui - Dal Mulino Bianco, alla bimbetta con le trecce che infila un fusillo crudo nella tasca della giacca del papà in partenza, al mitico quanto mai veritiero tormentone «dove c'è Barilla c'è casa». Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Cibo Terra Futuro Priorit224