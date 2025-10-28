Ciambriello | Il DAP vuole commissariare la sanità penitenziaria e ignora l’art 32

Tempo di lettura: 3 minuti Il 10 ottobre 2025 il Capo del Dipartimento  Stefano Carmine De Michele  ha inviato ai direttori delle carceri una nota sulle misure di coordinamento tra le aree per l’efficienza operativa, la prevenzione di eventi critici negli istituti penitenziari. Questa nota è arrivata dopo che migliaia di detenuti quotidianamente manifestano attraverso forme di autolesionismo, proteste, scioperi della fame, della sete, sia disfunzioni organizzative interne, sia problemi relativi alla mancanza di scorta per il trasferimento negli ospedali, nei centri clinici per visite specialistiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

