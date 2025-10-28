C’era una volta il leggendario slogan Sapore Vero, entrato nell’immaginario collettivo grazie agli s pot dell’Amaro Montenegro e al mitico veterinario che salvava ogni situazione. Oggi, a distanza di decenni, il brand bolognese sceglie una nuova strada per raccontare l’autenticità: non più un personaggio di fantasia, ma due icone reali del calcio italiano che hanno deciso di mettere fine pubblicamente ai loro dissapori. Francesco Totti e Luciano Spalletti, protagonisti di uno dei rapporti più complessi e discussi della storia della Roma, si ritrovano insieme in uno spot che celebra i 140 anni di Amaro Montenegro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ci voleva uno spot per farli riavvicinare, Spalletti abbraccia Totti: “Ho ritrovato il vero Francesco”