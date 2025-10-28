Ci sono italiani a bordo Fiamme divampano su una nave da crociera sul Nilo

Momenti di grande paura lungo il Nilo, dove un incendio scoppiato improvvisamente a bordo di una nave da crociera ha fatto temere il peggio. L’imbarcazione, la Empress, si trovava ormeggiata al porto turistico del villaggio di Asfun, nei pressi di Esna, quando dalle cucine è divampato il fuoco. A bordo c’erano circa sessanta turisti italiani che, fortunatamente, sono stati tratti tutti in salvo. La Farnesina, in stretto contatto con l’ambasciata italiana al Cairo, ha confermato che nessuno dei passeggeri né dei membri dell’equipaggio ha riportato ferite. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito in uno degli elettrodomestici della cucina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

