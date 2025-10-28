Ferrara, 28 ottobre 2025 – Schiamazzi, bottiglie rotte, atteggiamenti provocatori, maleducazione e bivacco. Fotogrammi di una normale serata di fine settimana in galleria Matteotti. Una situazione – spiegano i titolari degli esercizi che rimangono aperti anche dopo le 20 nel perimetro dell’area a due passi dal duomo – che si ripete tale e quale quasi ogni sera. “Siamo ostaggi di un gruppo di ragazzini – sbottano da dietro il banco del bar la Farmacia, gestito da Elena Kiraydt insieme al collega Alessandro –. Fanno confusione, disturbano i passanti e i clienti. Sabato sera siamo stati costretti a chiudere prima perché la gente andava via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ci sono i maranza". Giù la serranda