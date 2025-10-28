Christine Lagarde al mercato a Firenze | Prezzi del cibo molto alti
La presidente della Bce Christine Lagarde si è presentata, a sorpresa, tra i banchi del mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, tra i più frequentati della città toscana. Cosa ci faceva lì? Si trovava in città per partecipare al consiglio direttivo della Banca centrale europea che si svolgerà nel capoluogo toscano. E ha poi deciso di fare la spesa controllare i prezzi del cibo per i cittadini. "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa - ha osservato -. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell'inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un pò più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
