Christine Lagarde a spasso per il mercato di Firenze | I prezzi devono calare Cosa compro? Mio marito mi ha chiesto un panettone – I video
In attesa del consiglio direttivo previsto per le prossime ore, la presidente della Bce Christine Lagarde si è concessa quattro passi per il mercato di Sant’Ambrogio a Firenze. «Dovremo discutere di questioni molto serie, ma» essere qui a Firenze «ti mette in uno stato d’animo molto, molto positivo. E vedo l’Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell’Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo», ha detto l’ex ministra francese delle Finanze ai giornalisti che la seguivano tra le bancarelle. L’aneddoto sul figlio e la passione per i melograni. Tra selfie, saluti e strette di mano, Lagarde si è fermata a parlare con alcuni esercenti, alzando il pollice più volte per evidenziare la qualità della merce esposta. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bce, Christine #Lagarde al mercato Sant'Ambrogio di Firenze: "I prezzi dei generi alimentari stanno salendo, ma molto meno rispetto a quanto fecero due anni fa. Dobbiamo assicurarci che continuino a scendere perché il cibo è importante". - X Vai su X
La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, difende senza esitazioni la svolta verde del continente. “La nostra dipendenza dai combustibili fossili non è più sostenibile. La crisi climatica, in costante accelerazione, rende questa lezione anc - facebook.com Vai su Facebook
Christine Lagarde a spasso per il mercato di Firenze: «I prezzi devono calare. Cosa compro? Mio marito mi ha chiesto un panettone» – I video - La presidente della Bce incontra esercenti e commercianti nel capoluogo toscano. Segnala open.online
Lagarde al mercato di Firenze tra panettone e inflazione: le pillole del giorno - Sorpresa: la presidente della Bce Lagarde passa dalle banche alle bancarelle e si mette a parlare di frutta, verdura e formaggi al mercato di ... Secondo lettera43.it
Christine Lagarde, la visita a sorpresa al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze - (Foto Ansa) Robin Srl Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif ... lanazione.it scrive