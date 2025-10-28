Christine Lagarde a spasso per il mercato di Firenze | I prezzi devono calare Cosa compro? Mio marito mi ha chiesto un panettone – I video

In attesa del consiglio direttivo previsto per le prossime ore, la presidente della Bce Christine Lagarde si è concessa quattro passi per il mercato di Sant’Ambrogio a Firenze. «Dovremo discutere di questioni molto serie, ma» essere qui a Firenze «ti mette in uno stato d’animo molto, molto positivo. E vedo l’Europa ovunque, ma vedo la bellezza dell’Italia e del Rinascimento. Quando sei a Firenze devi essere positivo», ha detto l’ex ministra francese delle Finanze ai giornalisti che la seguivano tra le bancarelle. L’aneddoto sul figlio e la passione per i melograni. Tra selfie, saluti e strette di mano, Lagarde si è fermata a parlare con alcuni esercenti, alzando il pollice più volte per evidenziare la qualità della merce esposta. 🔗 Leggi su Open.online