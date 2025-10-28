Chris Martin e Sophie Turner tutto quello che sappiamo sulla nuova coppia

A Chris Martin piacciono le attrici. Dopo le lunghe relazioni con Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson, il frontman dei Coldplay sta ora uscendo con Sophie Turner. Che, a sua volta, sembra avere un debole per i cantanti visto che è stata sposata per tanti anni con Joe Jonas, membro dei Jonas Brothers. Chris Martin e Sophie Turner a cena insieme. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Chris Martin avrebbe iniziato a frequentare Sophie Turner, conosciuta ai più come la Sansa Stark di Game of Thrones (o Il Trono di Spade, che dir si voglia). Pare che i due si siano incontrati a Londra, durante una tappa del tour della band inglese, e abbiano condiviso una romantica cena. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chris Martin e Sophie Turner, tutto quello che sappiamo sulla nuova coppia

