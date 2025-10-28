Chris Martin e Sophie Turner esplode il gossip sulla presunta frequentazione
Chris Martin e Sophie Turner si starebbero frequentando. I due sono stati paparazzati nel corso di una serata insieme nei prossimi di Hollywood. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ironia della sorte, nel 2020 l’allora marito di Sophie, Joe Jonas, le fece un regalo che si potrebbe dire galeotto: un video messaggio personalizzato firmato proprio da Chris Martin - facebook.com Vai su Facebook
Figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin la ragazza si è difesa dalle accuse di essere una raccomandata - X Vai su X
Sophie Turner e Chris Martin beccati insieme, esplode il gossip sull’attrice e il cantante dei Coldplay - L’attrice è reduce dalla rottura con Peregrine Pearson, mentre il cantante a giugno scorso aveva chiuso la sua relazione con Dakota ... fanpage.it scrive
Chris Martin ha ritrovato l’amore? L’incontro “segreto” con Sophie Turner - E intanto rispunta fuori un tenero video di auguri di qualche anno ... Lo riporta iodonna.it
Sophie Turner e Chris Martin si sono fidanzati? - Dopo la fine della relazione con l’aristocratico Peregrine Pearson, l’attrice de Il Trono di Spade avrebbe cominciato a uscire con il frontman dei Coldplay, di cui è una fan di lunga data ... Lo riporta vanityfair.it