chris evans e alba baptista sono diventati genitori svelato il nome della loro figlia

28 ott 2025

La coppia di attori ha festeggiato il lieto evento nella giornata di venerdì 24 ottobre, come confermato dal certificato di nascita della neonata. Chris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori: nella giornata di venerdì 24 ottobre, infatti, è nata la loro prima figlia. L'attrice portoghese, negli ultimi mesi, non era apparsa in pubblico, nonostante gli eventi e i red carpet che hanno visto protagonista suo marito, preferendo vivere la gravidanza senza subire l'attenzione mediatica. I dettagli del lieto evento Il nome scelto da Alba Baptista e da Chris Evans per la loro bambina è Alma Grace, nata alle 13:27 in Massachusetts. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

