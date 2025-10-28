Chris Evans e Alba Baptisa sono diventati genitori le voci di una gravidanza circolavano da quest'estate

Chris Evans e Alba Baptista sarebbero diventati genitori. La notizia è stata lanciata da TMZ, secondo cui l'attrice portoghese avrebbe dato alla luce il suo primogenito sabato scorso. Da parte dei diretti interessati, però, ancora nessun commento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

