Chris Evans e Alba Baptisa sono diventati genitori le voci di una gravidanza circolavano da quest'estate

Chris Evans e Alba Baptista sarebbero diventati genitori. La notizia è stata lanciata da TMZ, secondo cui l'attrice portoghese avrebbe dato alla luce il suo primogenito sabato scorso. Da parte dei diretti interessati, però, ancora nessun commento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Prima di indossare le stelle e le strisce, Chris Evans disse “no” al ruolo di Steve Rogers tre volte. Temeva l’impegno di un contratto pluriennale e gli effetti che un personaggio così iconico avrebbe avuto sulla sua vita privata e sulla carriera. Alla fine accettò… e - facebook.com Vai su Facebook

Chris Evans e Alba Baptisa sono diventati genitori, le voci di una gravidanza circolavano da quest’estate - La notizia è stata lanciata da TMZ, secondo cui l'attrice portoghese avrebbe dato alla luce ... Come scrive fanpage.it

Chi è Alba Baptista, la moglie di Chris Evans - Tutte le news su Alba Baptista, la fidanzata di Chris Evans, diventata sua moglie nel settembre 2023. Scrive daninseries.it

Chris Evans conferma la sua relazione con Alba Baptista - ] Con un divertente video su Instagram Chris Evans conferma la storia con Alba ... Scrive daninseries.it