Chopin e Schumann nel concerto di Nikolay Khozyainov

Il pianista Nikolay Khozyainov debutta a Napoli, giovedì 30 ottobre (ore 20.30) al Teatro Sannazaro, ospite della stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. Musiche di Fryderyk Chopin e Robert Schumann nel concerto del solista di origine russa in una sequenza che propone, nella prima parte, alcune delle pagine più alte del catalogo chopiniano, tra cui la Polacca op. 53, le Mazurche op. 50 n. 3, il Notturno op. 48 n. 1, la Fuga in la minore e la Ballata n. 4 op. 52. La seconda parte del concerto è dedicata al celebre ciclo pianistico di Robert Schumann, 'Carnaval, Op.

