Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. La sconfitta di Napoli ha aperto una nuova fase di riflessione per l’ Inter di Cristian Chivu. È il terzo passo falso in appena otto giornate di campionato, un dato che pesa nella corsa scudetto. I nerazzurri restano a soli tre punti dalla vetta, ma la sensazione è che serva un cambio di rotta profondo, soprattutto negli scontri diretti, dove la squadra continua a soffrire. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quattro gol subiti contro la Juventus e tre contro il Napoli certificano una fragilità difensiva strutturale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, un dato preoccupa l’allenatore: su cosa si è lavorato ad Appiano Gentile