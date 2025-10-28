Chivu Inter la classifica non piange nonostante i tanti stop | c’è questo esempio da seguire

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Bisogna tornare subito a vincere. L’ Inter lo sa bene e punta a dare un segnale forte già domani sera, al Meazza, contro la Fiorentina. Dopo la sconfitta subita a Napoli, la squadra di Cristian Chivu cerca una risposta concreta, come evidenzia il Corriere dello Sport. La situazione non è drammatica, ma la necessità di rialzarsi è evidente: un successo permetterebbe di ritrovare fiducia e di non perdere terreno in una corsa scudetto ancora apertissima. 🔗 Leggi su Internews24.com

