Chiusure programmate dell' acqua in 36 Comuni della provincia

Proseguono anche a novembre le chiusure idriche programmate al fine di razionare la risorsa idrica. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni serali fino a lunedì 3 novembre 2025.Ad essere interessati sono 36 Comuni della provincia di Chieti. Nel dettaglio, l'erogazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Comunicazione interruzioni programmate per razionamento risorsa idrica Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate, come di seguito indicato in allegato (con indicazione di comune, zona e ora - facebook.com Vai su Facebook

#A14, programmate da Autostrade per l'Italia diverse chiusure notturne per alcuni tratti nel territorio del Piceno https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99864A-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,C6F7639A-ADAD-11F0- - X Vai su X

Acqua, severo piano di chiusure di Abbanoa. Erogazione a giorni alterni in dieci comuni del nord ovest dal 1° novembre - C’è sempre meno acqua nei bacini del Bidighinzu e del Temo e Abbanoa programma restrizioni ad Alghero, Stintino, Porto Torres, Sorso, Sennori, Ittiri, Ossi, Thiesi, Tissi, Usini, Uri, Ploaghe ... Segnala sassarinotizie.com

Allarme siccità nel Nord Ovest della Sardegna, acqua razionata da Sassari a Bosa – La mappa delle restrizioni - Con gli invasi del Bidighinzu e del Temo ai minimi, Abbanoa conferma chiusure notturne e turni d’acqua a giorni alterni da novembre in numerosi centri del Sassarese e dell’Oristanese ... Secondo msn.com

Acqua: senza piogge rischio chiusure programmate - La portata delle sorgenti del Matese è in calo, come nell'autunno dello scorso anno, quando lo stop notturno all'erogazione interessò diversi comuni della provincia di Campobasso. Lo riporta rainews.it