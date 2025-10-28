Chiusura dell’ufficio postale a Latiano Cgil | Inaccettabili disagi per i cittadini
LATIANO - La decisione di Poste Italiane di trasferire temporaneamente tutti i servizi postali da Latiano a Mesagne (qui l’articolo), nel periodo dal 10 novembre al 29 dicembre per lavori di ristrutturazione, ha scatenato un forte malcontento tra i cittadini. In risposta a questa scelta, questa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Altre letture consigliate
Poste Italiane ha comunicato la chiusura temporanea dell'ufficio postale il giorno 30.10.2025 per consentire il trasferimento dell'apparato ATM presso il container. Il 31 ottobre l'ufficio sarà di nuovo operativo nel vecchio stabile. - facebook.com Vai su Facebook
Adiconsum: “No alla chiusura totale dell’ufficio postale di Latiano. Si trovino soluzioni alternative che non penalizzino i cittadini” - Chiudere per oltre un mese e mezzo l’Ufficio Postale di Latiano per lavori di ristrutturazione, trasferendo tutti i servizi presso la sede di Mesagne, è una scelta organizzativa semplicistica da parte ... Scrive brindisisera.it
Ufficio postale di Caselle d’Altivole, chiusura in vista. Poste Italiane: «Non ci sono ancora date certe» - ALTIVOLE (TREVISO) – Ad Altivole cresce la preoccupazione di fronte alla voce di una possibile chiusura delle Poste di Caselle d'Altivole, importantissime oltre che per la popolazione del posto anche ... Secondo ilgazzettino.it