Chiuso Parco Viviani al Corso Vittorio Emanuele rischio alberi pericolanti

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso da sabato 25 ottobre il Parco Raffaele Viviani al centro di Napoli. Verifiche sulla sicurezza degli alberi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

