Chiuso Parco Viviani al Corso Vittorio Emanuele rischio alberi pericolanti
Chiuso da sabato 25 ottobre il Parco Raffaele Viviani al centro di Napoli. Verifiche sulla sicurezza degli alberi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
