Chiuso il presidio Morgagni in via cautelativa per un intervento di manutenzione
Nel pomeriggio, il presidio sociosanitario Morgagni è stato chiuso in via precauzionale a seguito di un intervento tecnico di manutenzione nel vano ascensore. Durante le operazioni, la ditta incaricata ha utilizzato un prodotto “non autorizzato” dalla direzione lavori. Dopo la segnalazione di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
LABORATORIO ANALISI CAMPAGNA, L'ASP DI COSENZA SOTTOLINEA CHE IL PRESIDIO NON E' STATO CHIUSO La direttrice dello Spoke di Co Ro, Maria Pompea Bernardi: «Tutti i giorni è stato possibile effettuare i prelievi e ritirare i referti al laboratorio. - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, chiuso nel pomeriggio il presidio Morgagni per un intervento di manutenzione - Dopo la chiusura in via cautelativa, domani mattina nuova valutazione. Come scrive 055firenze.it