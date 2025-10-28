Chiuso il presidio Morgagni in via cautelativa per un intervento di manutenzione

Nel pomeriggio, il presidio sociosanitario Morgagni è stato chiuso in via precauzionale a seguito di un intervento tecnico di manutenzione nel vano ascensore. Durante le operazioni, la ditta incaricata ha utilizzato un prodotto “non autorizzato” dalla direzione lavori. Dopo la segnalazione di un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

