Chirurgia pediatrica Una sala in memoria del professor Bagnoli E murales per Tommaso

Commozione e partecipazione all’Aou Senese per ricordare il professor Franco Bagnoli, punto di riferimento per la neonatologia, per tantissime famiglie e per generazioni di medici che si sono formati grazie ai suoi insegnamenti, tra i fondatori della Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Le Scotte e medico appassionato e stimato. La Chirurgia Pediatrica, diretta dal professor Francesco Molinaro, ha organizzato l’inaugurazione di una sala briefingaula lezioni in memoria del professor Franco Bagnoli, allestita al piano -1 del lotto 4, grazie al supporto e al contributo dell’Associazione Le Coccinelle-Amici del neonato, fondata proprio dal professor Bagnoli, e dell’associazione La Conchiglia-amici della Chirurgia Pediatrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chirurgia pediatrica. Una sala in memoria del professor Bagnoli. E murales per Tommaso

