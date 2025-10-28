Chimet trasforma gli scarti in una vera miniera d’oro

Il distretto orafo aretino rappresenta da sempre un modello di economia circolare. A testimoniarlo è l’attività di Chimet che, fin dalla fondazione nel 1974, è una delle realtà maggiormente all’avanguardia nel panorama internazionale per l’affinazione e il recupero dei metalli provenienti dalle lavorazioni dell’oreficeria, andando ad attuare reali strategie di sostenibilità e produzione a circuito chiuso. Proprio questo sarà il tema dell’intervento dell’amministratore delegato Luca Benvenuti nel corso del convegno "L’Oro del Fare - Filiere, Persone, Territori" dove approfondirà il ruolo strategico di queste attività per ridurre l’impatto ambientale e generare nuove economie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

