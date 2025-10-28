Chiesti nove mesi di carcere per Morgan

La procura di Monza, ieri 27 ottobre, ha chiesto una condanna a nove mesi di reclusione per Marco Castoldi, in arte Morgan. Il cantautore, a processo per oltraggio a pubblico ufficiale, è accusato di aver rivolto insulti agli agenti di polizia intervenuti nel giugno del 2019, in occasione dello sfratto dalla sua casa del quartiere Triante di Monza. Nel 2019 avrebbe rivolto improperi alle forze dell’ordine intervenute per eseguire lo  sfratto  dal suo appartamento di via Adamello, a Monza, che era stato disposto dopo un  pignoramento per debiti. Il musicista, cantautore ed ex leader dei Bluvertigo non aveva infatti pagato gli alimenti alle due ex compagne, Asia Argento e Jessica Mazzoli, per il mantenimento delle figlie Anna Lou e Lara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

