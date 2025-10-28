Chiesti nove mesi di carcere Morgan la notizia choc è appena arrivata | cosa è successo
La procura di Monza ha chiesto una condanna a nove mesi per Marco Castoldi, in arte Morgan. Come riportato da Milano Today, il cantautore è a processo per oltraggio a pubblico ufficiale in relazione ai fatti del giugno 2019. La richiesta arriva al termine di un’udienza densa di ricostruzioni, tra verbali e testimonianze. L’episodio in questione vide gli agenti intervenire per lo sfratto dall’abitazione nel quartiere Triante di Monza. Le polemiche precedettero l’esecuzione dello sgombero, e per l’artista quella tensione sarebbe deflagrata nel momento dell’accesso. “Io non accettavo in toto la vicenda, per come si era sviluppata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
