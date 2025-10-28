Chiesa Santa Luciella a Napoli via al restauro del dipinto murale del ‘700 scoperto nel 2024

Sotto la corona di spine i messaggi delle anime pezzentelle. Nel centro storico di Napoli, sono cominciati gli interventi di restauro del dipinto murale risalente al XVIII secolo scoperto nella chiesa di Santa Luciella sotto un intonaco. Con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli sono partiti i lavori per portare alla luce l’intera opera: una croce con una corona di spine e parte di una lancia, che testimoniano una delle rappresentazioni più significative della Passione di Cristo. Ed ecco la seconda scoperta: sotto la croce sono riemerse due anime del Purgatorio. L’Associazione “Respiriamo Arte”, che gestisce la chiesa, aveva lanciato alla fine del 2024 un appello urgente per ottenere i fondi necessari al recupero completo del dipinto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it