Chiesa Santa Luciella a Napoli via al restauro del dipinto murale del ‘700 scoperto nel 2024

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto la corona di spine i messaggi delle anime pezzentelle. Nel centro storico di Napoli, sono cominciati gli  interventi di restauro del dipinto murale risalente al XVIII secolo  scoperto nella  chiesa di Santa Luciella  sotto un intonaco. Con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli sono partiti i lavori per portare alla luce l’intera opera: una croce con una corona di spine e parte di una lancia, che testimoniano una delle rappresentazioni più significative della Passione di Cristo. Ed ecco la  seconda scoperta:  sotto la croce sono riemerse due anime del Purgatorio. L’Associazione “Respiriamo Arte”, che gestisce la chiesa, aveva lanciato alla fine del 2024 un appello urgente per ottenere i fondi necessari al recupero completo del dipinto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Incendio alla Chiesa Evangelica di Napoli: bruciati anche i biliardini per i bimbi, arrivano i carabinieri - Incendio alla Chiesa Evangelica di via Ettore Lepore, nel quartiere di Marianella a Napoli. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Santa160luciella Napoli Via