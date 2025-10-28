Chiesa Santa Luciella a Napoli via al restauro del dipinto murale del ‘700 scoperto nel 2024
Sotto la corona di spine i messaggi delle anime pezzentelle. Nel centro storico di Napoli, sono cominciati gli interventi di restauro del dipinto murale risalente al XVIII secolo scoperto nella chiesa di Santa Luciella sotto un intonaco. Con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli sono partiti i lavori per portare alla luce l’intera opera: una croce con una corona di spine e parte di una lancia, che testimoniano una delle rappresentazioni più significative della Passione di Cristo. Ed ecco la seconda scoperta: sotto la croce sono riemerse due anime del Purgatorio. L’Associazione “Respiriamo Arte”, che gestisce la chiesa, aveva lanciato alla fine del 2024 un appello urgente per ottenere i fondi necessari al recupero completo del dipinto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri abbiamo presentato i lavori di rigenerazione della chiesa Santa Madre di Dio: un progetto che ha dotato la parrocchia di spazi e locali maggiormente aperti, accoglienti e ospitali per le funzioni liturgiche e per i fedeli contribuendo, così, ad accrescere il sen - facebook.com Vai su Facebook
Incendio alla Chiesa Evangelica di Napoli: bruciati anche i biliardini per i bimbi, arrivano i carabinieri - Incendio alla Chiesa Evangelica di via Ettore Lepore, nel quartiere di Marianella a Napoli. Segnala fanpage.it