Chiede il cavallo di ritorno alla suora | 2mila euro per riavere croci e calici rubati all'istituto a Napoli
Furto all'Istituto “Suore di Gesù Redentore”, il ladro poi ricatta le suore col cavallo di ritorno. Arrestato 38enne napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
