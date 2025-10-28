Chiede il cavallo di ritorno alla suora | 2mila euro per riavere croci e calici rubati all'istituto a Napoli

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto all'Istituto “Suore di Gesù Redentore”, il ladro poi ricatta le suore col cavallo di ritorno. Arrestato 38enne napoletano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

chiede cavallo ritorno suoraChiede il cavallo di ritorno alla suora: 2mila euro per riavere croci e calici rubati all’istituto a Napoli - Furto all’Istituto “Suore di Gesù Redentore”, il ladro poi ricatta le suore col cavallo di ritorno. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Chiede Cavallo Ritorno Suora