Chiede foto nuda a una 14enne su Instagram il padre trova la chat | denunciato un bidello

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le chiedeva con insistenza foto intime, voleva scatti di lei senza vestiti. Così uno sconosciuto, tramite una chat su Instagram, ha cercato di adescare una 14enne a Paderno Dugnano (Milano). Ad accorgersi di quei messaggi però è stato il padre della ragazzina che ha trovato la conversazione nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

