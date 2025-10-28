Chiara Zardo trovata senza vita a 18 anni nel suo letto | si indaga per morte come conseguenza di altro reato
La Procura della Repubblica di Treviso indaga per morte come conseguenza di altro reato in relazione al decesso nel sonno della 18enne Chiara Zardo. Gli inquirenti hanno disposto accertamenti, autopsia ed esami tossicologici, per fare chiarezza sull'accaduto. Ascoltati amici e conoscenti con i quali la ragazza aveva avuto contatti nelle ore precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
