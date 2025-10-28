Chiara Zardo trovata senza vita a 18 anni nel suo letto | si indaga per morte come conseguenza di altro reato

La Procura della Repubblica di Treviso indaga per morte come conseguenza di altro reato in relazione al decesso nel sonno della 18enne Chiara Zardo. Gli inquirenti hanno disposto accertamenti, autopsia ed esami tossicologici, per fare chiarezza sull'accaduto. Ascoltati amici e conoscenti con i quali la ragazza aveva avuto contatti nelle ore precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

chiara zardo trovata senzaChiara Zardo trovata senza vita a 18 anni nel suo letto: si indaga per morte come conseguenza di altro reato - La Procura della Repubblica di Treviso indaga per morte come conseguenza di altro reato in relazione al decesso nel sonno della 18enne Chiara Zardo ... Lo riporta fanpage.it

chiara zardo trovata senzaChiara Zardo, disposta l'autopsia: oggi il conferimento dell’incarico per fare luce sulle cause della morte. Faro sulle tracce di farmaci o stupefacenti - La Procura ha aperto un fascicolo, senza ipotesi di reato né iscritti nel registro degli indagati, per la morte di Chiara Zardo, la 18enne di Pederobba trovata a ... Da ilgazzettino.it

chiara zardo trovata senzaChiara Zardo morta a 18 anni a Pederobba, ora si indaga sulla cerchia di amici - Treviso, il sospetto è che qualcuno le abbia somministrato sostanze stupefacenti. Riporta corrieredelveneto.corriere.it

