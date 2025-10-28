Chiara trovata morta nel letto a soli 18 anni la scoperta shock della madre | Le ho dato una medicina per la gola poi…
La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un’inchiesta per morte come conseguenza di altro reato in relazione al decesso di Chiara Zardo, la giovane di 18 anni di Pederobba, trovata senza vita nel suo letto dalla madre nella mattina di sabato scorso. Le autorità hanno disposto autopsia, esami tossicologici e accertamenti approfonditi per fare chiarezza sulle circostanze della tragedia. Gli inquirenti hanno ascoltato amici e conoscenti della ragazza, con i quali Chiara aveva avuto contatti nelle ore precedenti il decesso. Il fascicolo d’indagine resta contro ignoti, mentre si cerca di ricostruire le ultime ore di vita della giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
