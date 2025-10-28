Chiara portata via dal tumore Dolore a Zanica | Sempre solare e disponibile

IL RICORDO. Lutto per la 52enne scomparsa nella notte tra sabato e domenica 26 ottobre. «Attiva nel volontariato, amava la montagna e la musica». Martedì 28 i funerali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Chiara, portata via dal tumore. Dolore a Zanica: Sempre solare e disponibile»

Scopri altri approfondimenti

Durante i primi anni dell'infanzia, a Chiara è stato scoperto il fenomeno di Raynaud. Le sue articolazioni si tingevano di viola, causando forti dolori. Il sesto senso della mamma l'ha portata al Bambino Gesù dove ha iniziato a fare una serie di cure. Ora in onda - facebook.com Vai su Facebook

Chiara, portata via dal tumore. Dolore a Zanica: Sempre solare e disponibile» - Lutto per la 52enne molto conosciuta in Bergamasca, anche per il suo lavoro al Comune di bergamo. Segnala ecodibergamo.it

Chiara, che ha scoperto di avere un tumore al seno mentre allattava: «A 4 mesi, la mia bambina mi ha salvato la vita» - Comincia così la storia di Chiara Dallatomasina, psicologa e mamma che proprio nel ... vanityfair.it scrive

«Ho scoperto di avere un tumore al seno grazie a mia figlia. Tanta fatica durante l'allattamento, poi la diagnosi terribile» - «Il pensiero in quei momenti va alla morte e non potevo non chiedermi “come faccio a lasciare una bambina così piccola? Riporta leggo.it