Chiara Ferragni risarcisce i danni a una donna per il caso del Pandoro

Si è chiusa con un risarcimento economico la vicenda del cosiddetto pandoro “Pink Christmas” che aveva visto coinvolta Chiara Ferragni. La signora Adriana, 76enne, aveva acquistato il dolce convinta di fare beneficenza, per poi scoprire tramite i social che i fondi raccolti non sarebbero stati. 🔗 Leggi su Today.it

