Chiara Ferragni ha risarcito l' anziana che aveva chiesto i danni per il caso del Pandoro

Chiara Ferragni ha risarcito la signora Adriana, 76 anni, vittima del Pandoro-gate. La signora aveva acquistato un pandoro 'Pink Christmas' e si è dichiarata convinta di avere fatto beneficenza per poi invece avere scoperto, tramite i social, che non era così. La donna aveva quindi sporto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

