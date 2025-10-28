Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro la pensionata di Avellino che le chiedeva i danni per il pandoro

Chiara Ferragni ha risarcito l'unica consumatrice che si è presentata come parte offesa al processo che la vede imputata per truffa aggravata per il caso pandoro Balocco. La donna, dopo una trattativa extragiudiziale con i legali dell'influencer, formalizzerà presto la revoca dell'istanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

la Repubblica. . E pure la signora Adriana, 76 anni, è stata risarcita da Chiara Ferragni. Nulla accomuna la pensionata campana e l’imprenditrice lombarda, se non quel “Pandoro Pink Christmas” che l’anziana acquistò alla vigilia di Natale del 2022, “spinta da - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni ha risarcito con 500 euro la pensionata di Avellino che le chiedeva i danni per il pandoro - Chiara Ferragni ha risarcito l'unica consumatrice che si è presentata come parte offesa al processo che la vede imputata per truffa aggravata per il caso ... Lo riporta fanpage.it

Pandoro-Gate: Chiara Ferragni risarcisce una fervente cattolica che pensava di fare beneficienza - La 76enne campana rinuncerà alla causa dopo l’accordo economico: voleva aiutare chi soffre, ma ha scoperto che la sua beneficenza non era mai arrivata a destinazione ... Riporta giornalelavoce.it

Caso pandoro, Ferragni pronta a risarcire una consumatrice - Si profila un risarcimento da parte di Chiara Ferragni ad una signora di 76 anni che ha acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel proce ... Riporta ansa.it