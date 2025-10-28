Chiara Ferragni e il Pandoro gate si tratta sui risarcimenti | 500 euro a una pensionata campana

Milano, 28 ottobre 2025 – Si profila un risarcimento da parte di Chiara Ferragni ad una signora di 76 anni che ha acquistato alcuni Pandoro Pink Christmas e che, lo scorso settembre, ha chiesto di essere parte civile nel procedimento in cui la influencer è imputata per truffa aggravata, assieme ad altre due persone, per gli ormai noti casi del dolce natalizio e delle uova di Pasqua. Vicende per le quali l'imprenditrice ha sempre ribadito di non aver mai commesso alcun reato. Le mille vite (e resurrezioni) di Chiara Ferragni, dalla moda ai diritti delle donne. Ora amori, tarocchi e “sottone” Da quanto si è saputo, sono in via di definizione le trattative per chiudere la transazione economica e alla prossima udienza predibattimentale, il 4 novembre, la pensionata campana, assistita dagli avvocati Giulia Cenciarelli e Mario di Salvia, dovrebbe revocare la sua istanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e il Pandoro gate, si tratta sui risarcimenti: 500 euro a una pensionata campana

Approfondisci con queste news

la Repubblica. . E pure la signora Adriana, 76 anni, è stata risarcita da Chiara Ferragni. Nulla accomuna la pensionata campana e l’imprenditrice lombarda, se non quel “Pandoro Pink Christmas” che l’anziana acquistò alla vigilia di Natale del 2022, “spinta da - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni e il Pandoro gate, si tratta sui risarcimenti: 500 euro a una pensionata campana - La donna, parte civile al processo in cui la influencer è imputata per truffa aggravata, sarebbe disponile a revocare l’istanza a fronte della transazione economica ... Come scrive ilgiorno.it

Ferragni: pensionata chiede i danni per Pandoro gate, l'influencer risarcisce - Chiara Ferragni ha risarcito la signora Adriana vittima della cosiddetta vicenda Pandoro. Si legge su iltempo.it

Chiara Ferragni ha risarcito l'anziana che aveva chiesto i danni per il caso del Pandoro - La signora aveva acquistato un pandoro 'Pink Christmas' e si è dichiarata convinta di avere fatto beneficenza per ... Come scrive milanotoday.it