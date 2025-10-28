Chiara Appendino Curiosità | Ecco Le Cose Che Non Sai!

Chiara Appendino non è una politica come tante. Nata a Moncalieri nel 1984, con un curriculum da vera fuoriclasse – laurea in Economia Internazionale con specializzazione in Finanza alla Bocconi – ha deciso presto che la sua strada sarebbe stata al servizio dei cittadini. Dopo un'esperienza alla Juventus come controller e il lavoro nella PMI del marito, ha seguito il richiamo dell'attivismo: nel 2012 entra nel Movimento 5 Stelle e nel 2016 diventa sindaca di Torino, la terza donna nella storia a guidare il capoluogo piemontese.

