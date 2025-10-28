Chi sono Marta e Gianluca presentatori di Save the Dating – Amori in corso? Tra i due un amore in corso?

Marta e Gianluca conducono Save the Dating – Amori in corso: chi sono davvero i due comici? Nella vita privata sono una coppia? Chi avrà visto la pubblicità del programma Save the Dating – Amori in corso o chi avrà visto i due sul palco, avrà pensato almeno una volta: ma Marta e Gianluca stanno insieme? La loro complicità è così naturale che sembra impossibile immaginarli separati: si completano, si stuzzicano e nel programma in onda su Nove hanno il ruolo di giocare con l’amore degli altri come se sapessero perfettamente cosa significa trovarsi nel mezzo di una relazione. o di qualcosa che gli assomiglia molto. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

