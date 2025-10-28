Chi sono i figli di Pino Insegno avuti da due donne diverse Alessandro Matteo Francesco e Valerio

Pino Insegno ha ben quattro figli nati da due donne diverse. Si tratta di  AlessandroMatteoFrancesco  e  Valerio. Nato nel 1959, il presentatore ha alle spalle due relazioni molto importanti. Con la prima moglie  Roberta Lanfranchi  ha avuto due figli: Francesco nato nel 1998 e Matteo nel 2003. Oggi, il conduttore ha una relazione con Alessia Navarro  dalla quale sono nati Valerio nel 2019 e Alessandro, nato nel 2014. Chi sono i figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita. Francesco, dopo aver giocato a pallacanestro per tanti anni, ha cambiato sport ed è approdato al  calcio. Quando era un calciatore, oltre alle giovanili della Lazio, Matteo ha giocato con altri  club  importanti, come: Perugia, Teramo, Pisa e Pescara. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

