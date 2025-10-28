Chi sono i figli di Isabella Rossellini | Elettra Ingrid e Roberto

Isabella Rossellini è madre di Elettra Ingrid e di Roberto Ingmar. La primogenita è nata dall'amore tra l'attrice e il secondo marito Jon Wiedemann. Ha 42 anni e lavora nella fattoria di famiglia, dopo un passato da modella. Nel 1993 invece ha adottato il secondogenito, che oggi è fotografo e modello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

