Chi sono i figli di Isabella Rossellini | Elettra Ingrid e Roberto

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Isabella Rossellini è madre di Elettra Ingrid e di Roberto Ingmar. La primogenita è nata dall'amore tra l'attrice e il secondo marito Jon Wiedemann. Ha 42 anni e lavora nella fattoria di famiglia, dopo un passato da modella. Nel 1993 invece ha adottato il secondogenito, che oggi è fotografo e modello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sono figli isabella rosselliniQuanti figli ha avuto Isabella Rossellini e cosa fanno? Tutto su Elettra e Roberto - Scopri quanti figli ha avuto Isabella Rossellini e cosa fanno oggi. Scrive tag24.it

sono figli isabella rosselliniTutto su Elettra Rossellini Wiedemann, la figlia di Isabella Rossellini - Nonostante un'eredità pesante ed una somiglianza evidente, le dive di famiglia, Elettra Rossellini Wiedemann si è costruita la sua identità. Riporta donnaglamour.it

Isabella Rossellini e David Lynch perché si sono lasciati? La verità sulla rottura - Scopri perché Isabella Rossellini e David Lynch si sono lasciati: la verità sui motivi dietro la rottura di una delle coppie più amate del cinema. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Figli Isabella Rossellini