Chi sono i due figli di Isabella Rossellini e cosa fanno nella vita Elettra Ingrid Wiedemann e Roberto Rossellini

Elettra Ingrid Wiedemann e Roberto Rossellini sono i due figli di Isabella Rossellini, entrambi sposati e impegnati nella fattoria rigenerativa Mama Farms, sono l’orgoglio di mamma Isabella. Isabella Rossellini si è sposata due volte, la prima con il noto regista Martin Scorsese. Il loro amore durò però solamente pochi anni e, dopo essere diventati marito e moglie nel 1979, divorziarono nel 1982. L’attrice si sposò poi una seconda volta con Jon Wiedemann, modello di professione, con cui ebbe la sua prima figlia Elettra. La donna ha oggi 42 anni e lavora nella fattoria di famiglia con la madre a Long Island. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

