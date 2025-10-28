Chi non vincerà nei Paesi Bassi

Mercoledì 29 ottobre i Paesi Bassi sceglieranno un nuovo Parlamento. Il leader dell’estrema destra, Geert Wilders, è favorito nei sondaggi, anche se il suo Partito per la Libertà (PVV) non conta con la maggioranza necessaria per formare un nuovo governo. Al secondo posto, l’alleanza tra i socialdemocratici e i verdi (GroenLinks–PvdA), che molto probabilmente firmerà un accordo solido per arrivare al potere. Alla guida della coalizione Frans Timmermans, già vicepresidente della Commissione europea e ministro per gli Affari esteri. A seguire ci sono i liberali di sinistra D66 e il partito democristiano CDA, che però hanno già vietato qualsiasi accordo con Wilders. 🔗 Leggi su Formiche.net

