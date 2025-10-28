Chi l' avrebbe mai detto che i Looney Tunes sarebbero stati un cult anche nell' epoca dello streaming?

Wired.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I corti di Bugs Bunny & co. sono ancora molto seguiti nonostante anni in cui sembravano ormai superati. 🔗 Leggi su Wired.it

chi l avrebbe mai detto che i looney tunes sarebbero stati un cult anche nell epoca dello streaming

© Wired.it - Chi l'avrebbe mai detto che i Looney Tunes sarebbero stati un cult anche nell'epoca dello streaming?

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Avrebbe Detto Looney Tunes