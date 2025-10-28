Chi l' avrebbe mai detto che i Looney Tunes sarebbero stati un cult anche nell' epoca dello streaming?
I corti di Bugs Bunny & co. sono ancora molto seguiti nonostante anni in cui sembravano ormai superati. 🔗 Leggi su Wired.it
Argomenti simili trattati di recente
Per la procura di Palermo avrebbe “affermato il falso e taciuto ciò che sapeva”. Ha detto di avere consegnato il reperto alla Scientifica perché lo desse all’allora pm Grasso. Che ha detto di non saperne nulla. Si continua a indagare sul killer, fra mafia ed eversi - facebook.com Vai su Facebook
Quando @CarloCalenda ha detto in faccia a Jeffrey Sachs che è un bugiardo ha detto la semplice verità. Basta guardare questo video, che è del 7 aprile 2014, nel mezzo della rivoluzione di Euromaidan, poche settimane dopo la fuga del presidente filorusso - X Vai su X