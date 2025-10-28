Con la sua guerra commerciale, Donald Trump voleva ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dai prodotti esteri e rilanciare così la produzione interna. Dopo anni di scontri con la Cina, e dopo mesi dall’inizio della nuova tornata di dazi, quello che emerge è che gli Stati Uniti continuano a dipendere dal resto del mondo in alcuni settori specifici. Federlegno Arredo, basandosi sui dati di UNComtrade, ha analizzato i dati relativi ai dazi e al valore delle importazioni americane. Quello che emerge è che le decisioni di Donald Trump non hanno ridotto la dipendenza degli Stati Uniti dall’estero, ma hanno solo ridisegnato la mappa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Chi guadagna con i dazi di Trump, bene la Cina e l’Italia sorride in un settore