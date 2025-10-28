Chi era Paolo Saibene l'anziano in carrozzina investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez

28 ott 2025

Paolo Saibene, 81 anni, è stato investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez Riera a Fenegrò (Como), nei pressi el centro sportivo di Appiano Gentile. Gli accertamenti tossicologici sullo sportivo e sulla velocità della sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

