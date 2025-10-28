Chi era Paolo Saibene l'anziano in carrozzina investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez

Paolo Saibene, 81 anni, è stato investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez Riera a Fenegrò (Como), nei pressi el centro sportivo di Appiano Gentile. Gli accertamenti tossicologici sullo sportivo e sulla velocità della sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le parole di Paolo Mieli su Souzan Fatayer, la professoressa napoletano-palestinese candidata da Avs alle elezioni campane, sono state sicuramente molto infelici e sgradevoli. Però - su tutt'altro piano - anche i dirigenti di Avs dovrebbero spiegare come sia - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Paolo Saibene, l’anziano in carrozzina investito e ucciso dal secondo portiere dell’Inter Josep Martinez - Paolo Saibene, 81 anni, è stato investito e ucciso dal secondo portiere dell'Inter Josep Martinez Riera a Fenegrò (Como), nei pressi el centro sportivo ... fanpage.it scrive