Chi era Lavinia Capobianco che ha perso la vita sulla A57 | il compagno era morto un anno fa in parapendio

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavinia Capobianco ha perso la vita il 27 ottobre, schiantandosi con l'auto contro la struttura di una delle piste del casello dell'autostrada A57. Viveva in una frazione di Udine e lavorava in una gioielleria. Poco più di un anno fa, aveva perso il compagno Carlo Alberto Murano. Nel giugno 2024, l'uomo è precipitato con il parapendio mentre sorvolava il Monte Baldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

era lavinia capobianco haChi era Lavinia Capobianco, che ha perso la vita sulla A57: il compagno era morto un anno fa in parapendio - Lavinia Capobianco ha perso la vita il 27 ottobre, schiantandosi con l'auto contro la struttura di una delle piste del casello dell'autostrada A57 ... Come scrive fanpage.it

era lavinia capobianco haLavinia Capobianco si schianta contro il casello e muore: un anno fa la scomparsa del compagno durante un volo in parapendio - Sull'asfalto non ci sarebbero segni di una frenata, forse è stata tradita da un colpo di sonno ... Scrive today.it

era lavinia capobianco haSchianto al casello: la vittima è Lavinia Capobianco, un anno fa la morte in volo del marito Carlo - Il marito Carlo Murano era deceduto mesi fa in un tragico volo col parapendio. Secondo nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Era Lavinia Capobianco Ha