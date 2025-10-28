Chi era Lavinia Capobianco che ha perso la vita sulla A57 | il compagno era morto un anno fa in parapendio

Lavinia Capobianco ha perso la vita il 27 ottobre, schiantandosi con l'auto contro la struttura di una delle piste del casello dell'autostrada A57. Viveva in una frazione di Udine e lavorava in una gioielleria. Poco più di un anno fa, aveva perso il compagno Carlo Alberto Murano. Nel giugno 2024, l'uomo è precipitato con il parapendio mentre sorvolava il Monte Baldo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Lavinia Capobianco muore a 41 anni nell'auto schiantata sul casello dell'A57. Un anno fa aveva perso il marito in un incidente in parapendio - facebook.com Vai su Facebook

Lavinia Capobianco, 41 anni di Udine, è morta in un incidente a Mestre. Il marito Carlo Murano era deceduto mesi fa in un tragico volo col parapendio. $Friuli $Udine $Cronaca $Inevidenza - X Vai su X

Chi era Lavinia Capobianco, che ha perso la vita sulla A57: il compagno era morto un anno fa in parapendio - Lavinia Capobianco ha perso la vita il 27 ottobre, schiantandosi con l'auto contro la struttura di una delle piste del casello dell'autostrada A57 ... Come scrive fanpage.it

Lavinia Capobianco si schianta contro il casello e muore: un anno fa la scomparsa del compagno durante un volo in parapendio - Sull'asfalto non ci sarebbero segni di una frenata, forse è stata tradita da un colpo di sonno ... Scrive today.it

Schianto al casello: la vittima è Lavinia Capobianco, un anno fa la morte in volo del marito Carlo - Il marito Carlo Murano era deceduto mesi fa in un tragico volo col parapendio. Secondo nordest24.it